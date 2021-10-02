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Общество2 октября 2021 16:37

В Новомосковске название улицы написали с ошибкой

Местные жители поделились фото в социальных сетях
Елена Иргиз
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Фото группы: "ЧП Новомосковск"

Фото группы: "ЧП Новомосковск"

Жители Новомосковска в социальных сетях пожаловались на то, что на аншлагах название одной из улиц написали с ошибкой. «Улица Геннерала Белова» - гласят таблички по меньшей мере на трех домах.

Под фото новомосковцы начали дискуссию. Под постом набралось почти 200 комментариев:

«Может теперь так называется? А никто не знает, вот они и просвитили! Конечно позорище».

«Ведь какое количество людей было задействовано в этом .... Изготовить , пересчитать ,отвезти , отдать , прибить, все идиоты что-ли??»

«Дистанционное обучение...пожинаем плоды».

«Результаты ЕГЭ, маразм крепчает», - возмущаются новомосковцы.