В Новомосковске название улицы написали с ошибкой

Фото группы: "ЧП Новомосковск"

Жители Новомосковска в социальных сетях пожаловались на то, что на аншлагах название одной из улиц написали с ошибкой. «Улица Геннерала Белова» - гласят таблички по меньшей мере на трех домах.

Под фото новомосковцы начали дискуссию. Под постом набралось почти 200 комментариев:

«Может теперь так называется? А никто не знает, вот они и просвитили! Конечно позорище».

«Ведь какое количество людей было задействовано в этом .... Изготовить , пересчитать ,отвезти , отдать , прибить, все идиоты что-ли??»

«Дистанционное обучение...пожинаем плоды».

«Результаты ЕГЭ, маразм крепчает», - возмущаются новомосковцы.