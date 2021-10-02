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Общество2 октября 2021 12:49

За отказ платить алименты жителю Тульской области назначили «трудотерапию»

Также он не проживал по месту регистрации, от чего приставам пришлось объявить его в исполнительный розыск
Елена Иргиз
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По решению суда мужчина должен был содержать несовершеннолетнего ребенка

По решению суда мужчина должен был содержать несовершеннолетнего ребенка

В Веневском район местный житель не платил алименты и теперь отправится на общественно-полезные работы.

По решению суда 42-летний мужчина должен был содержать несовершеннолетнего ребенка, однако работу не искал и платить деньги не собирался. Также он не проживал по месту регистрации, от чего приставам пришлось объявить его в исполнительный розыск.

В итоге должника нашли. Теперь мужчина должен отработать 150 часов обязательных работ.