За отказ платить алименты жителю Тульской области назначили «трудотерапию»

По решению суда мужчина должен был содержать несовершеннолетнего ребенка

В Веневском район местный житель не платил алименты и теперь отправится на общественно-полезные работы.

По решению суда 42-летний мужчина должен был содержать несовершеннолетнего ребенка, однако работу не искал и платить деньги не собирался. Также он не проживал по месту регистрации, от чего приставам пришлось объявить его в исполнительный розыск.

В итоге должника нашли. Теперь мужчина должен отработать 150 часов обязательных работ.