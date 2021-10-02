Кто проследит за порядком в Туле 2 октября

В случае любой чрезвычайной ситуации туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 2 октября, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Новиков Вадим Алексеевич.

В случае любой чрезвычайной ситуации туляки могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).