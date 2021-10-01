В Тульской области ликвидировали авиабомбу, запал гранаты и 5 артиллерийских снарядов

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ликвидировали 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Опасные находки обнаружились в поселках Старая Гать Кимовского района и Троицкое-Бачурино Чернского района.

Спасатели обезвредили 3 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 1 артиллерийский снаряд калибром 45 мм, 1 артиллерийский снаряд калибром 150 мм, авиационную бомбу и запал гранаты.

В случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда МЧС предупреждает жителей и гостей Тульской области:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

Если случилась чрезвычайная ситуация, звоните в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".