Тульскому супермаркету возле школы запретили продавать сигареты

Решением суда деятельность супермаркета признана незаконной и запрещена Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в одном из крупных супермаркетов на улице Кауля продавали табачные изделия меньше, чем за 100 метров до школы. Этот факт обнаружила проверка регионального Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства подали исковое заявление в суд с требованием признать торговлю незаконной и запретить продажу табака и табачных изделий. Рассмотрев дело, суд удовлетворил требования Роспотребнадзора.

Решением суда деятельность супермаркета признана незаконной и запрещена.