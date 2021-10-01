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Общество1 октября 2021 10:57

Тульскому супермаркету возле школы запретили продавать сигареты

Нарушение обнаружилось в ходе проверки Роспотребнадзора
Елена Иргиз
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Решением суда деятельность супермаркета признана незаконной и запрещена

Решением суда деятельность супермаркета признана незаконной и запрещена

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в одном из крупных супермаркетов на улице Кауля продавали табачные изделия меньше, чем за 100 метров до школы. Этот факт обнаружила проверка регионального Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства подали исковое заявление в суд с требованием признать торговлю незаконной и запретить продажу табака и табачных изделий. Рассмотрев дело, суд удовлетворил требования Роспотребнадзора.

Решением суда деятельность супермаркета признана незаконной и запрещена.