Порядка тысячи тульских призывников отправятся в армию осенью Фото: Алексей ФОКИН

В настоящий момент в регионе завершена подготовка к проведению осеннего призыва. Командование Западного военного округа поставило перед регионом задачу призвать на военную службу порядка тысячи человек. Среди них по двадцать призывников отправятся в научно-производственную роту и научную роту Технополиса «ЭРА».

Уже сегодня, 1 октября свою работу в муниципальных образованиях Тульской области начали призывные комиссии. От привычного призыва этот отличает то, что молодые люди, имеющие отсрочку или освобождение от армии не по состоянию здоровья, могут не проходить медицинское освидетельствование.

Направлять их будут во все виды и рода Вооруженных Сил, а также в другие министерства и ведомства, где предусмотрена военная служба. В каждую из них планируется направить по 20 призывников.