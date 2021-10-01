Вырвал сумку и скрылся: в Тульской области задержан уличный грабитель Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Новомосковска обратилась местная жительница, которая рассказала. Что на улице в вечернее время на нее напал неизвестный и открыто похитил у нее сумку с имуществом, после чего скрылся.

Изучив записи камер видеонаблюдения вблизи места происшествия, правоохранители выяснили, что к грабежу может быть причастен 38-летний неработающий ранее судимый местный житель. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.