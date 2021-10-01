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Общество1 октября 2021 9:55

Туляк, проводя ремонт на кухне, оставил без газа соседские квартиры

Виновник заплатит за устранение аварийной ситуации
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк, проводя ремонт на кухне, оставил без газа соседские квартиры

Туляк, проводя ремонт на кухне, оставил без газа соседские квартиры

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульском Криволучье в панельной пятиэтажке по адресу Гастелло, 49 жильцы сразу нескольких квартир по одному стояку остались без газа. Прибывшие по вызову специалисты «Тулагоргаза»методом опрессовки выявили, что наличествует утечка и отключили голубое топливо во всем подъезде.

В ходе проверки всех квартир было обнаружено, что один из жильцов, делая на кухне ремонт, самостоятельно перекрыл газовый стояк.

На данный момент газоснабжение восстановлено, а туляк должен будет возместить все затраты на проведенные работы и устранение аварийной ситуации.