Узнать новое о Тульских засеках все желающие смогут из новой фотовыставки

Узнать новое о Тульских засеках все желающие могут из новой фотовыставки Фото: материалы пресс-служб

1 октября 2021 года Областное музейное объединение приглашает туляков посетить новую фотовыставку по материалам естественнонаучных экспедиций ведущих специалистов Тульского областного краеведческого музея.

Она раскрывает историческую и экологическую значимость сохранившихся природных лесных массивов как части национального достояния страны, иллюстрирует разнообразие экосистем, животного и растительного мира.

Выставка будет работать до 31 ноября.