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Звезды1 октября 2021 0:01

Узнать новое о Тульских засеках все желающие смогут из новой фотовыставки

Экспозиция «Тульские засеки - национальное достояние» открывается в областном краеведческом музее
Игорь КОПЫТОВ
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Узнать новое о Тульских засеках все желающие могут из новой фотовыставки

Узнать новое о Тульских засеках все желающие могут из новой фотовыставки

Фото: материалы пресс-служб

1 октября 2021 года Областное музейное объединение приглашает туляков посетить новую фотовыставку по материалам естественнонаучных экспедиций ведущих специалистов Тульского областного краеведческого музея.

Она раскрывает историческую и экологическую значимость сохранившихся природных лесных массивов как части национального достояния страны, иллюстрирует разнообразие экосистем, животного и растительного мира.

Выставка будет работать до 31 ноября.