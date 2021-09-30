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В одном из медцентров Тулы нарушались права инвалидов. Инспекцию провела прокуратура Советского района.

Как показала проверка, в здании медицинского центра ООО «Добрый доктор Н» не было аудио-визуальной и тактильной системы информации для инвалидов по зрению и слуху, в том числе и систем радиоинформирования и ориентирования, не было мест отдыха для лиц с ограниченными возможностями.

Также не были контрастно выделены ступени, не были оформлены договорные отношения по использованию подъемника для доступа инвалидов.

Прокурор внес директору центра представление. Нарушения сейчас устранены, одно должностное лицо понесет дисциплинарную ответственность. Кроме того, руководитель центра должен заплатить штраф.