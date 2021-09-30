Где в Туле временно не будут ходить троллейбусы

В целях безопасности дорожного движения троллейбусы проследуют по измененной схеме
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле на улице Луначарского ограничивают движение троллейбусов, сообщает городская администрация.
30 сентября с 10:00 до 11:30 на пересечении улиц Луначарского и Сакко и Ванцетти будут опиливать деревья. В целях безопасности дорожного движения троллейбусы в это время проследуют по измененной схеме (не заходя на улицу Луначарского):
№ 2 "Станция Южная – ул. Курковая":
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр-т Ленина;
№ 7 "Московский вокзал – ул. Курковая":
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская.