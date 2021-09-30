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Общество30 сентября 2021 9:05

Где в Туле временно не будут ходить троллейбусы

Ограничения связаны с опиловкой деревьев вдоль дороги
Елена Иргиз
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В целях безопасности дорожного движения троллейбусы проследуют по измененной схеме

В целях безопасности дорожного движения троллейбусы проследуют по измененной схеме

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на улице Луначарского ограничивают движение троллейбусов, сообщает городская администрация.

30 сентября с 10:00 до 11:30 на пересечении улиц Луначарского и Сакко и Ванцетти будут опиливать деревья. В целях безопасности дорожного движения троллейбусы в это время проследуют по измененной схеме (не заходя на улицу Луначарского):

№ 2 "Станция Южная – ул. Курковая":

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - пр-т Ленина;

№ 7 "Московский вокзал – ул. Курковая":

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская.