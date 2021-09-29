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Общество29 сентября 2021 10:18

Жители Одоевского района платили за пользование несуществующей колонкой

Судебное заседание по этому делу состоится 12 октября
Елена Иргиз
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Истец просит установить в деревне водозаборные колонки

Истец просит установить в деревне водозаборные колонки

Фото: Алексей ФОКИН

В Одоевском районе администрацию могут обязать установить водозаборные колонки.

После прокурорской проверки выяснилось, что в деревне Хмеливичи с местных жителей взимается плата за пользование водозаборной колонкой, хотя на самом деле такой колонки в деревне нет.

В связи с этим административный истец просит установить в указанной деревне водозаборные колонки, как того требует законодательство.

Судебное заседание по этому делу состоится 12 октября.