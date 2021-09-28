Житель Новомосковска едва не потерял машину за неоплаченные штрафы ГИБДД

Испугавшись возможности лишиться своего автомобиля, мужчина погасил задолженность в полном объеме Фото: Алексей ФОКИН

Угроза потерять машину заставила новомосковца оплатить многочисленные штрафы ГИБДД. Мужчина более 100 раз нарушил правила дорожного движения.

Житель Новомосковска не хотел платить задолженность, тогда судебные приставы проверили его собственность. Выяснилось, что должнику принадлежит автомобиль Ford Focus, на который составили акт описи и ареста.

Испугавшись возможности лишиться своего автомобиля, мужчина погасил задолженность в полном объеме.