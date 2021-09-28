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Общество28 сентября 2021 17:51

Туляки приняли «Вертикальный вызов»

В одном из самых высоких зданий города прошли спортивные соревнования
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки приняли «Вертикальный вызов»

Туляки приняли «Вертикальный вызов»

Фото: материалы пресс-служб

В «Вертикальном вызове» приняли участие более ста человек из числа спасателей и жителей Тулы. Всем изъявившим желание испытать себя на прочность предстояло как можно быстрее преодолеть более 400 ступеней и подняться на 22-й этаж в боевом снаряжении пожарных.

Помимо основной площадки соревнований, для всех гостей работала выставка пожарно-спасательной техники и оборудования, а также полевая кухня регионального ведомства МЧС России, где спасатели угощали участников и гостей горячим чаем и кашей.