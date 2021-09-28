29 сентября в Туле десятки домов останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Так, электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

с 08:30 до 17:00 - ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38; ул. Бакунина, 1; ул. Каракозова, 79; ул. Декабристов, 3, 4, 15-39 (нечетн.), 24-50 (четн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 150, 35, 35-а; ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (четн.); пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а;

с 09:00 с 16:00 - ул. Одоевская, 30-50 (четн.), 37-63 (нечетн.); пр-зд Западный, 4-20 (четн.); ул. Вересаева, 130-140 (четн.); ул. Дм. Ульянова, 13, 15, 31, 33; пер. 2-й Парковый 1-21 (нечетн.), 2-20 (четн.); электрооборудования ул. Новомосковская, 5, 7-а, 7;

с 09:00 до 17:00 - п. Косая Гора: ул. Советская, 39-47 (нечетн.); ул. Металлургов, 29-53 (нечетн.), 46-54 (четн.); ул. Прогресс, 35, 37, 39-а; п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (четн.), 1-33 (нечетн.), 2-а; пер. Стадионный, 1-9 (нечетн.), 2-6 (четн.); п. Михалково: ул. Косогорская, 1-51, 51-а (нечетн.), 2-а, 2-б, 2-18 (четн.); п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (четн.), 11-23 (нечетн.), 14-а, 17-а; ул. М. Мазая, 12, 14, 16, 18, 22, 20; ул. Металлургов, 33, 27, 29, 31, 23, 25; ул. Бардина, 5, 7, 9; ул. Чаплыгина, 10; ул. Аносова, 9;

с 09:00 до18:00 - ул. Оружейная, 27, 27-а, 25; ул. 9 Мая, 13, 11, 9, 7, 5.