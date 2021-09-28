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Общество28 сентября 2021 15:49

Актуальный график включения отопления теперь доступен для жителей Тульской области в режиме онлайн

Возможность получения этой информации появилась на одном из региональных порталов
Игорь КОПЫТОВ
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Актуальный график включения отопления теперь доступен для жителей Тульской области в режиме онлайн

Актуальный график включения отопления теперь доступен для жителей Тульской области в режиме онлайн

Так, на портале «Открытый регион» опубликован актуальный график подачи отопления на территории Тульской области. Посмотреть дату, когда дадут тепло, можно в разделе «График включения отопления». Там же можно узнать контакты обслуживающих организаций.

Напомним, отопительный сезон в Тульской области стартовал 16 сентября. Управляющим компаниям было дано 10 дней, чтобы отрегулировать внутридомовые системы теплоснабжения. Так что уже можно смело жаловаться, если батареи в квартире холодные.