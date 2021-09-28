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Общество28 сентября 2021 15:38

ТулГУ посетит делегация Посольства Индонезии в России

29 сентября Тульский государственный университет с рабочим визитом посетит делегация Посольства Республики Индонезия в России
Источник:kp.ru
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ТулГУ посетит делегация Посольства Индонезии в России

ТулГУ посетит делегация Посольства Индонезии в России

Гости встретятся с представителями администрации города Тулы, руководством ТулГУ, директорами институтов и заведующими кафедрами.

Стороны обсудят вопросы, связанные с подписанием договора о побратимстве и меморандума о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрациями двух городов, а также об образовательных программах и обмене студентами.

Начало встречи — 15.00.

Место проведения — главный корпус, аудитория № 212 (проспект Ленина, 92).