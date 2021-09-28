ТулГУ посетит делегация Посольства Индонезии в России

Гости встретятся с представителями администрации города Тулы, руководством ТулГУ, директорами институтов и заведующими кафедрами.

Стороны обсудят вопросы, связанные с подписанием договора о побратимстве и меморандума о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрациями двух городов, а также об образовательных программах и обмене студентами.

Начало встречи — 15.00.

Место проведения — главный корпус, аудитория № 212 (проспект Ленина, 92).