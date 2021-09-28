29 сентября без воды в Туле останутся десятки домов в Пролетарском и Привокзальном округах Фото: Алексей ФОКИН

В Пролетарском округе без воды останутся следующие адреса: ул. Немцова, 12, 17, 17а, 19, 21/13, ул. Р. Зорге, 15к2, 19, 19а, 19б, ул. Дементьева, 11, 13, ул. Кутузова, 34, а также улицы частного сектора Дементьева, Короткая, Маяковского, Кольцова, Крупской, Р. Зорге и Немцова. Вызвано это ремонтно-восстановительными работами на улице Немцова, 27.

А из-за ремонтных работ на водопроводной насосной станции-подкачки на улице Демонстрации, 10а, подачу холодной воды прекратят в многоэтажках ул. Демонстрации, 10, 10б, 12, 12а, ул. Лейтейзена, 7, 7а, 9 и ул. Революции, 17а.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.