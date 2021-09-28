В Тульской области мошенник обманул пенсионеров, пообещав сделать им ремонт и прикарманил деньги Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что ранее судимый безработный 38-летний мужчина в августе 2016 года, апреле 2017 года ввел в заблуждение троих жителей Заокского района, двое из которых являются пенсионерами, представившись мастером ремонтно-строительных работ. Получив от потерпевших якобы в счет закупки материалов и оплаты своих услуг в общей сумме 306 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Однако вскоре был задержан.

Теперь туляк по ч. 2 ст. 159 УК РФ приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.