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Происшествия28 сентября 2021 15:23

В Тульской области мошенник обманул пенсионеров, пообещав сделать им ремонт и прикарманил деньги

За совершение мошенничества на территории Заокского района житель Тулы приговорен к лишению свободы
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области мошенник обманул пенсионеров, пообещав сделать им ремонт и прикарманил деньги

В Тульской области мошенник обманул пенсионеров, пообещав сделать им ремонт и прикарманил деньги

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что ранее судимый безработный 38-летний мужчина в августе 2016 года, апреле 2017 года ввел в заблуждение троих жителей Заокского района, двое из которых являются пенсионерами, представившись мастером ремонтно-строительных работ. Получив от потерпевших якобы в счет закупки материалов и оплаты своих услуг в общей сумме 306 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Однако вскоре был задержан.

Теперь туляк по ч. 2 ст. 159 УК РФ приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.