Детская площадка на Казанской набережной в Туле не соответствовала требованиям безопасности Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проверки по обращению одной из жительниц, выяснилось, что на креплении оборудования есть неисправности, при которых эксплуатация детской площадки запрещена, имелись следы коррозии. Информационный стенд не обладал полнотой информации — на нем отсутствовали сведения о правилах пользования и возрастных ограничениях, номера телефонов службы эксплуатации.

Руководителю обслуживающей организации - МКУ «Сервисный центр города Тулы» - было вынесено представление, после чего нарушения устранили. А должностному лицу по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ выписан штраф в размере 10 тысяч рублей.