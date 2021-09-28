Суд обязал власти Узловского района отремонтировать дорогу

Асфальт должны восстановить на участке шоссе с. Супонь – д. Хитрово Фото: Алексей ФОКИН

Начать ремонт дороги в Узловском районе удалось только по суду.

В сентябре межрайонный прокурор подал иск с целью обязать администрацию муниципального образования отремонтировать дорогу и восстановить асфальтовое дорожное покрытие на участке с. Супонь – д.Хитрово.

В сентябре 2021 года суд вынес решение, по которому районные власти должны выполнить все необходимые работы по восстановлению дороги. Решение в законную силу не вступило.