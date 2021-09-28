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Общество28 сентября 2021 14:49

Суд обязал власти Узловского района отремонтировать дорогу

Иск подал межрайонный прокурор
Елена Иргиз
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Асфальт должны восстановить на участке шоссе с. Супонь – д. Хитрово

Асфальт должны восстановить на участке шоссе с. Супонь – д. Хитрово

Фото: Алексей ФОКИН

Начать ремонт дороги в Узловском районе удалось только по суду.

В сентябре межрайонный прокурор подал иск с целью обязать администрацию муниципального образования отремонтировать дорогу и восстановить асфальтовое дорожное покрытие на участке с. Супонь – д.Хитрово.

В сентябре 2021 года суд вынес решение, по которому районные власти должны выполнить все необходимые работы по восстановлению дороги. Решение в законную силу не вступило.