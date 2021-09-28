В Туле нетрезвый водитель иномарки сел за руль без прав и попал в ДТП Фото: материалы пресс-служб

27 сентября в 14:10 на улице Парковая поселка Молодежный в Туле 23-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia поворачивая налево, совершил столкновение с автомобилем «НИВА» под управлением 60-летнего мужчины. После чего молодой человек с места ДТП скрылся.

Как в последствии выяснилось, он мало того что был пьян, так еще и не имел водительских прав.

В результате ДТП пострадала 61-летняя пассажирка «ВАЗа», которая получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.