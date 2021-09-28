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Происшествия28 сентября 2021 12:44

Житель Донского попался на воровстве интернет-кабелей

Так мужчина хотел поправить свое материальное положение
Елена Иргиз
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Правоохранители выясняют все детали незаконной деятельности мужчины

Правоохранители выясняют все детали незаконной деятельности мужчины

Фото: Алексей ФОКИН

В Донском местный житель таскал интернет-кабели из подвалов. Так мужчина хотел поправить свое материальное положение.

По предварительной информации УМВД России по Тульской области некий злоумышленник забирался в подвалы многоквартирных домов и отрезал оттуда интернет-кабели, чтобы потом их продать.

В таком занятии изобличили 28-летнего неработающего ранее судимого мужчину. На его совести по меньшей мере два таких преступления. В обоих случаях злоумышленник забрал 40 метров кабеля.

Сейчас жителя Донского задержали. Правоохранители выясняют все детали незаконной деятельности мужчины.