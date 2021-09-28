Житель Донского попался на воровстве интернет-кабелей

Правоохранители выясняют все детали незаконной деятельности мужчины Фото: Алексей ФОКИН

В Донском местный житель таскал интернет-кабели из подвалов. Так мужчина хотел поправить свое материальное положение.

По предварительной информации УМВД России по Тульской области некий злоумышленник забирался в подвалы многоквартирных домов и отрезал оттуда интернет-кабели, чтобы потом их продать.

В таком занятии изобличили 28-летнего неработающего ранее судимого мужчину. На его совести по меньшей мере два таких преступления. В обоих случаях злоумышленник забрал 40 метров кабеля.

Сейчас жителя Донского задержали. Правоохранители выясняют все детали незаконной деятельности мужчины.