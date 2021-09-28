Выезд «Арсенала» в Екатеринбург закончился поражением от аутсайдера

Фото: ПФК «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» проиграл на выезде команде из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 2:0.

Матч 9 тура Российской премьер-лиги проходил на на стадионе «Екатеринбург Арена».

Хозяева открыли счет уже на 5 минуте игры, когда быстрый гол забил Эрик Бикфалви. А на 32 минуте «Урал» основательно закрепил преимущество вторым взятием ворот: Андрей Егорычев с подачи Гаджимурадова забил мяч головой.

Ответить гостям так ничем и не удалось. Игра закончилась обидным поражением для оружейников от явного аутсайдера чемпионата. Напомним, что «Урал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. «Арсенал» с восемью очками находится на 13 месте. Лидирует в чемпионате «Зенит» - у команды северной столицы 23 очка.

Следующая игра канониров пройдет 2 октября: тогда «Арсенал» примет у себя дома «Химки». Матч начнется в 19:00.