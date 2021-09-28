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Общество28 сентября 2021 10:27

Опубликовали график подачи тепла в дома Тульской области

Информация появилась на портале "Открытый регион"
Источник:kp.ru
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Управляющие компании должны в течение 10 дней отрегулировать внутридомовые системы теплоснабжения

Управляющие компании должны в течение 10 дней отрегулировать внутридомовые системы теплоснабжения

Фото: Алексей ФОКИН

Портал "Открытый регион" опубликовал график подачи отопления в Тульской области.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в регионе 16 сентября. Прежде всего тепло дали в социальные учреждения: больницы, школы, детские сады.

Сейчас же подходит к завершению период подключения жилых домов. Управляющие компании должны в течение 10 дней отрегулировать внутридомовые системы теплоснабжения.