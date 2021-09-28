Жительница Новомосковска укусила полицейского и теперь пойдет под суд

Ранее женщина устроила скандал в одном из городских кафе

В Новомосковке местная жительница пойдет под суд за насилие в адрес полицейского.

Как установило расследование, ночью 7 августа 2021 года 28-летняя обвиняемая, будучи пьяной, скандалила в одном из кафе в Новомосковске. Полиция доставила женщину в отделение, где она, не желая подчиниться требованиям старшего полицейского, ударила его в грудь, потом укусила за кисть руки, при этом оскорбив сотрудника Росгвардии.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.