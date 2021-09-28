Кому в Туле отключат электричество 28 сентября: список адресов

Отключения связаны с различными ремонтными работами Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 28 сентября, часть Тулы останется без электроэнергии. Это связано с проведением различных работ, в том числе:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- перетяжка и демонтаж проводов;

- выправка и демонтаж опор и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электричество отключат в домах по адресам:

- ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47, 49, 77;

- ул. Галкина, 20, 22, 24, 26;

- ул. М Горького, 2;

- ул. Кутузова, 13, 6, 15-б;

- ул. Баженова, 10-б, 6;

- ул. Ак. Павлова, 1-д;

- пр-т Ленина, 111, 111-а, 111-б;

- ул. Гоголевская, 65/ул. Бундурина, 29, 39;

- ул. Свободы, 38, 38-а;

- ул. Ф. Энгельса, 40;

- 25-й пр-зд, 10 ,12, 14;

- 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.);

- 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 2-24;

- ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 63-а, 58-в, 62-б, 62-в, 55-а, 64-б;

- ул. Лобачевского, 2-26;

- ул. Лобачевского, 62-б, 82-а.

п. Косая Гора:

- ул. Советская, 51-77 (нечётн.);

- ул. Прогресс, 35, 37, 39-а.

п. Лихвинка:

- 3-й Лихвинский пр-зд 1-16;

- 4-й Лихвинский пр-зд 1-37;

- пр-зд Косой 1-19.

п. Михалково:

- 2-й-3-й Михалковские пр-ды;

- ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 81-115 (нечётн.), 115-а, 101-а, 148-а, 154-а, 91-а, 99-а;

- пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.);

- ул. Косогорская.

Мясново:

- 12-й пр-зд, 13-21 (нечётн.), 10, 14-20 (чётн.);

- л. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63;

- ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6;

- 9-й пр-зд, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а;

- ул. Воздухофлотская, 48-54;

- 10-й пр-зд, 21, 22;

- 11-й пр-зд, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а;

- 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22;

- 10-й пр-зд, 21, 22;

- 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4;

- 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.);

- 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.);

- 18-й пр-зд, 21, 40-48 (чётн.);

- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.).

п. Октябрьский:

- ул. Щедрина, 6-40 (чётн.);

- ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91;

- 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7;

- 2-й пр-зд, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30;

- 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (чётн.).