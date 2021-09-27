Умный комплекс «Ростелекома» контроля дорожной инфраструктуры Тулы победил на Всероссийском форуме «ПРОФ-IT»

Проект представлен на конкурс администрацией Тулы в номинации «Управление транспортом и дорожным хозяйством».

Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Ростелекома» – первый в России мобильный комплекс, запущенный компанией совместно с администрацией города Тулы в марте текущего года. Комплекс состоит из камер видеонаблюдения и модуля искусственной нейронной сети (ИНС1). Система установлена на автомобиль заказчика и позволяет во время движения автоматически фиксировать отклонения в состоянии объектов дорожной инфраструктуры и прилегающей территории: автомобильной дороги, бордюров, дорожных знаков, светофоров, опор освещения и других.

Дмитрий Миляев, глава администрации Тулы:

«Новая система помогает собирать максимально полную информацию о состоянии улично-дорожной сети города. Мы уже сегодня отмечаем существенное повышение качества контроля за объектами дорожной инфраструктуры. Умный сервис позволяет оперативно решать многие вопросы по благоустройству города. Победа в конкурсе стала еще одним подтверждением правильности нашего выбора. Отрадно, что опытные эксперты признали тульскую систему умного мониторинга лучшей в России».

Отличительная черта интеллектуального мобильного комплекса состоит в том, что с транспортного средства происходит непрерывная видеосъемка объектов, а нейронная сеть в онлайн-режиме автоматически анализирует их состояние. Данные о состоянии инфраструктуры и объектов записываются в память ПАК, а также в режиме реального времени передаются в личный кабинет заказчика, размещенный в облаке «Ростелекома». Информация содержит дату, время и координаты места фиксации, а также фотоснимок объекта с указанием типа отклонения.

Александр Яресько, директор Центра компетенций МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Внедрение инструментов аналитики на базе искусственных нейронных сетей – неотъемлемая часть единой экосистемы продуктов “Ростелекома”, образующей синергию между цифровой средой и окружающим нас миром. Данное решение разработано и протестировано на базе нашего продуктового Центра компетенций. В современных реалиях, где критерии стандартов качества постоянно подвергаются модернизации, технологии машинного зрения и искусственного интеллекта позволяют быть адаптивными и быстро применять рабочие инструменты для решения поставленных задач. Цель – быть универсальными, иметь возможность проводить калибровку и настройку ИНС в зависимости от выдвигаемых требований. Это делает сервис еще более продуктивным и полезным, обеспечивая город системой контроля за состоянием дорожной инфраструктуры». Искусственный интеллект позволяет автоматически сравнивать с эталоном все объекты дорожного хозяйства, попадающие в зону видеокамер, и определять степень отклонения – от допустимой до критической. С помощью мобильного комплекса можно также определять признаки загрязнений, наличия краски, наклеек и надписей на поверхности информационных указателей, контролировать переполнение урн возле остановок общественного транспорта и другие нарушения.

«Внедрение современных технологий существенно экономит ресурсы городских служб на содержание автодорожной инфраструктуры, позволяет экономить бюджетные средства за счет оперативного реагирования на инциденты. Мы готовы продолжить установку мобильных комплексов на городской общественный транспорт и спецтехнику ЖКХ, в том числе и для обследования дворовых территорий. Использование нескольких транспортных средств позволит максимально охватить всю территорию города и контролировать состояние дорожного хозяйства без лишних затрат», — отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Иван Анашкин.

Всего на конкурс была подана 251 заявка. Оценку конкурсных работ проводили представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. В финал вышли 50 проектов в 16 номинациях. Очная защита проектов финалистов состоялась 23-24 сентября в рамках Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2021»2, прошедшего в Нижнем Новгороде.