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Происшествия27 сентября 2021 12:56

В Туле мотоциклист врезался в бетонный блок

От теста на алкоголь мужчина отказался
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

В Туле мотоциклист врезался в бетонный блок. Это произошло днем 26 сентября.

По предварительным данным, около 16:20 на улице Ложевая 36-летний мужчина, управляя мотоциклом «Yamaha XJR1200», наехал на бетонный блок.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы, ему на месте оказали медицинскую помощь. От теста на алкоголь мотоциклист отказался.

Напомним, что за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года.