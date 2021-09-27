Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Туле мотоциклист врезался в бетонный блок. Это произошло днем 26 сентября.

По предварительным данным, около 16:20 на улице Ложевая 36-летний мужчина, управляя мотоциклом «Yamaha XJR1200», наехал на бетонный блок.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы, ему на месте оказали медицинскую помощь. От теста на алкоголь мотоциклист отказался.

Напомним, что за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года.