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Происшествия27 сентября 2021 12:35

В Туле в столкновении двух иномарок пострадал 3-летний ребенок

Авария случилась днем 25 сентября
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

В Туле в столкновении двух иномарок пострадал 3-летний ребенок. Авария случилась днем 25 сентября.

По предварительным данным, около 11:00 на улице Октябрьской в Туле 32-летняя женщина, будучи за рулем «Opel Astra», столкнулась с «Mercedes-Benz», которым управлял 24-летний парень.

В результате столкновения травмы получили пассажиры автомобиля «Opel»: 34-летний мужчина и 3-х летний мальчик. Им оказали медицинскую помощь на месте.

В момент ДТП ребенок был в детском кресле.