Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Туле в столкновении двух иномарок пострадал 3-летний ребенок. Авария случилась днем 25 сентября.

По предварительным данным, около 11:00 на улице Октябрьской в Туле 32-летняя женщина, будучи за рулем «Opel Astra», столкнулась с «Mercedes-Benz», которым управлял 24-летний парень.

В результате столкновения травмы получили пассажиры автомобиля «Opel»: 34-летний мужчина и 3-х летний мальчик. Им оказали медицинскую помощь на месте.

В момент ДТП ребенок был в детском кресле.