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Происшествия27 сентября 2021 12:18

В Узловой мужчина потратил с банковской карты знакомого 12 тысяч рублей

Злоумышленник выкрал карту во время совместного застолья
Елена Иргиз
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За такое преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы

За такое преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой у 57-летнего местного жителя знакомый "увел" банковскую карту и потратил с нее 12 000 рублей. Мужчина подал заявление в полицию.

Преступление совершилось во время совместного застолья дома у потерпевшего. Тогда местный житель пригласил несколько знакомых, в том числе и 49-летнего неработающего ранее судимого узловчанина.

Полиция нашла и задержала подозреваемого, и он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ведется следствие. За это преступление предусмотрено до шести лет лишения свободы.