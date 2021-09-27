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Происшествия27 сентября 2021 11:44

В Тульской области 23-летний парень украл мобильник у приятельницы

Это произошло во время пьяного застолья
Елена Иргиз
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Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража"

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража"

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ранее судимый юноша украл мобильный телефон у собутыльницы. Это произошло в Северо-Задонске.

По предварительной версии следствия, 23-летний ранее судимый молодой человек выпивал вместе с 43-летней знакомой у нее дома. Когда же гость ушел, женщина обнаружила пропажу мобильного телефона.

Полиция вычислила злоумышленника. Подозрение прежде всего пало на собутыльника женщины, что в дальнейшем и подтвердилось. Его нашли и задержали, в преступлении юноша сознался. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".