В Тульской области 23-летний парень украл мобильник у приятельницы

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража" Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ранее судимый юноша украл мобильный телефон у собутыльницы. Это произошло в Северо-Задонске.

По предварительной версии следствия, 23-летний ранее судимый молодой человек выпивал вместе с 43-летней знакомой у нее дома. Когда же гость ушел, женщина обнаружила пропажу мобильного телефона.

Полиция вычислила злоумышленника. Подозрение прежде всего пало на собутыльника женщины, что в дальнейшем и подтвердилось. Его нашли и задержали, в преступлении юноша сознался. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".