В Туле появился виртуальный зоопарк Фото: материалы пресс-служб

Развитие цифровых технологий позволяет сегодня учреждениям культуры решать задачу доступности для людей в разных уголках. Тульский экзотариум в рамках ковид-ограничений одним из первых запустил интересные онлайн программы для детей и взрослых. «Ночной зоопарк» из Тулы смотрели люди в разных регионах и даже странах.

Интерактивный проект не имеет аналогов в России. В рамках проекта реализуются как реалити Science-шоу, так и программы развлекательного характера.