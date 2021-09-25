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Звезды25 сентября 2021 17:58

Туляков приглашают на выставку картин, посвященную Троицко-Сергиевской обители

Выставка «Обитель святого Сергия» проходит в музее «Тульские древности»
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков приглашают на выставку картин, посвященную Троицко-Сергиевской обители

Туляков приглашают на выставку картин, посвященную Троицко-Сергиевской обители

Фото: материалы пресс-служб

В рамках экспозиции представлены этюды художника Антона Чубакова, написанные в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в 2021 году. Троицкая обитель всегда привлекала художников не только как место духовной силы, но и как место природной красоты и русского характера. Тот же Кустодиев создал свой образ древней Лавры и ее насельников. А начиналась Лавра с обители монаха Сергия.

Этюды туляка Антона Чубакова показывают современный взгляд на Обитель. Яркие краски природы, золото куполов, изумительная архитектура, монахи-насельники, исторический дух места - все стало вдохновением для художника.

Выставка будет работать до 15 октября 2021 года. Вход свободный.