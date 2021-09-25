В Туле часть земель Минобороны отойдет в муниципальную собственность Фото: соцсети

В данный момент на землях в селе Слободка Тульской располагаются многоквартирные дома, в которых проживают местные жители. Они обратились к главе региона с просьбой узаконить постройки.

В ближайшее время министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев совместно с главой администрации Тулы Дмитрием Миляевым согласуют схему формирования участков под жилыми домами. После этого местные жители смогут участвовать в региональных и муниципальных программах по благоустройству придомовых территорий.