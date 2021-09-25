В Тульской области, несмотря на то, что на дворе сентябрь, проходит акция «Детский КиноМай» Фото: соцсети

В субботу и воскресенье на шести площадках города состоится 12 бесплатных показов российских фильмов для детей и юношества из многодетных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

В областной универсальной научной библиотеке, в областной детской библиотеке, в творческом пространстве «Девятка» также пройдут творческие встречи и мастер-классы с участием музыкантов, режиссеров, литераторов, актеров.