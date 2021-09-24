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Общество24 сентября 2021 15:23

Здание машиностроительного колледжа имени Демидова изменит свой цвет

Здание построено в 30-е годы XX века
Елена Иргиз
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Туляки опасаются, что после ремонта здание потеряют свою индивидуальность

Туляки опасаются, что после ремонта здание потеряют свою индивидуальность

Здание машиностроительного колледжа имени Демидова изменит свой цвет. Об этом пишет сообщество «Тула ушедшего века».

Третий корпус машиностроительного колледжа имени Никиты Демидова на Веневском шоссе в Туле обшивают красными панелями.

Отметим, что зданию уже более 80 лет - оно было построено в 1930-е годы в стиле пострконструктивизма и является архитектурным памятником двадцатого века. Теперь же, обшитое красными типовыми панелями, оно потеряет свою идентичность.

Жители города выражают недовольство таким положением вещей и просят защитить памятник архитектуры.