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Общество24 сентября 2021 14:47

В Ефремове местный житель дал взятку военкому за освобождение сына от срочной службы

Теперь мужчине грозит реальный срок заключения
Елена Иргиз
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Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд

Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове местный житель дал взятку военкому за освобождение сына от срочной службы. Теперь мужчине грозит реальный срок заключения.

Как считает следствие, в июне 2020 года 46-летний мужчина через знакомого передал военному комиссару взятку в 150 тысяч рублей за то, чтобы его сына не призывали в армию.

Уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий" рассмотрит Ефремовский районный суд.