Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове местный житель дал взятку военкому за освобождение сына от срочной службы. Теперь мужчине грозит реальный срок заключения.

Как считает следствие, в июне 2020 года 46-летний мужчина через знакомого передал военному комиссару взятку в 150 тысяч рублей за то, чтобы его сына не призывали в армию.

Уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий" рассмотрит Ефремовский районный суд.