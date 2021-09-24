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Общество24 сентября 2021 14:18

Жителей Тульской области предупредили о сильном ветре

В случае любой чрезвычайной ситуации жители и гости региона могут звонить в Единую службу спасения
Елена Иргиз
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Такая погода продержится до конца суток

Такая погода продержится до конца суток

В Тульской области объявлено метеопредупреждение. По сообщениям метеорологов, до конца суток 24 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что при порывистом ветре:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае любой чрезвычайной ситуации жители и гости региона могут звонить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".