Жителей Тульской области предупредили о сильном ветре

Такая погода продержится до конца суток

В Тульской области объявлено метеопредупреждение. По сообщениям метеорологов, до конца суток 24 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.

МЧС предупреждает, что при порывистом ветре:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

В случае любой чрезвычайной ситуации жители и гости региона могут звонить в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".