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Общество24 сентября 2021 12:32

В Тульской области собственник самовольно занял почти 10 соток земли

Попался правонарушитель на установке забора
Елена Иргиз
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Фото: Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области

Фото: Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области

Под Тулой житель поселка Восточный незаконно занял более 9 соток земли, сообщает Министерство имущественных и земельных отношений региона.

Отмечается, что 978 кв м земли мужчина присвоил себе, поставив забор. По этому забору и вычислили данное нарушение.

В настоящее время все необходимые материалы рассматривает региональный Росреестр. Будет возбуждено административное дело по статье «Самовольное занятие земельного участка». За самовольное занятие земли жителю поселка грозит штраф о 5 тысяч рублей.