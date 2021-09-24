В Тульской области собственник самовольно занял почти 10 соток земли

Фото: Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области

Под Тулой житель поселка Восточный незаконно занял более 9 соток земли, сообщает Министерство имущественных и земельных отношений региона.

Отмечается, что 978 кв м земли мужчина присвоил себе, поставив забор. По этому забору и вычислили данное нарушение.

В настоящее время все необходимые материалы рассматривает региональный Росреестр. Будет возбуждено административное дело по статье «Самовольное занятие земельного участка». За самовольное занятие земли жителю поселка грозит штраф о 5 тысяч рублей.