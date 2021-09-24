В Тульской области спасатели ликвидировали 13 боеприпасов времён ВОВ

Фото ГУ МЧС

В Тульской области ликвидировали боеприпасы времён Великой Отечественной войны. 9 разнокалиберных снарядов (2 артиллерийских 75 мм и 7 противотанковых 45 мм) и 4 минометные мины нашли под рабочим посёлком Арсеньево.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области, что в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам «01» или «112»