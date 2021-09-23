Тульский областной суд отклонил апелляцию по делу о мене Центрального стадиона

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Тульский областной суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по делу о мене Центрального стадиона. Сотрудницу администрации Тулы Татьяну Силаеву обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее Советский суд постановил вернуть материалы дела в прокуратуру.

Прокуратура же подала апелляцию на решение суда, но в тексте не было просительной части, поэтому первая была не принята, а вторую рассмотрели в четверг 23 сентября. По итогу заседания решение предыдущей инстанции осталось в силе - уголовное дело вернули стороне обвинения по ходатайству защитников подсудимой.

Напомним, что сделка о мене бывшего трамвайного депо на территорию Центрального стадиона была заключена в конце 2014 года: стадион, Восточная и Западная трибуны, футбольный манеж и еще один объект на Железнодорожной улице перешли в собственность города, а территория на Оборонной отошла во владения частного лица, где через несколько лет начали возводить жилой комплекс.

Сначала сделку признали законной, но в июле 2020 года следователи возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Такой обмен нанес ущерб «Тулгорэлектротрансу», которому ранее принадлежало депо, в 61,3 миллиона рублей.