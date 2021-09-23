Жительница Узловой лишилась более 1 миллиона накоплений из-за доверчивости мошенникам

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В Узловой телефонные мошенники выманили у 52-летней местной жительницы 1 миллион 350 тысяч рублей. Некий злоумышленник, позвонив женщин, убедил ее, что ее банковский счет пытаются взломать. Для защиты от посягательств на накопления, по словам мужчины, требовалось перевести деньги на защищенные счета.

Женщина послушала мошенника и перевела все свои сбережения на указанные счета несколькими транзакциями. После того, как операции закончились, злоумышленники перестали выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники регионального УМВД напоминают жителям Тульской области:

- никаких "защищенных" счетов не существует;

- сотрудники банка никогда и ни при каких обстоятельствах не потребует перевода денег на какой-либо счет;

- нет такой операции, как оформить кредит якобы для того, чтобы помешать оформлению другого кредита.

Это все мошеннические действия. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.