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Происшествия23 сентября 2021 11:31

В Туле двое парней украли несколько секций металлического забора

Злоумышленники хотели сдать их на металлолом
Елена Иргиз
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Сейчас ведется следствие по возбужденному уголовному делу по статье "Кража"

Сейчас ведется следствие по возбужденному уголовному делу по статье "Кража"

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле двое местных жителей украли забор с дачного кооператива в Скуратовском микрорайоне. Мужчины пользовались тем, что в кооперативе не было никакой охраны.

Однако, беспрепятственно уносить металлические секции мужчинам не удалось. Проживающих поблизости от места преступления 28-летнего неработающего местного жителя и его 24-летнего подельника задержала полиция. В своем хищении молодые люди признались .

Сейчас ведется следствие по возбужденному уголовному делу по статье "Кража".