В Туле двое парней украли несколько секций металлического забора

Сейчас ведется следствие по возбужденному уголовному делу по статье "Кража" Фото: Алексей ФОКИН

В Туле двое местных жителей украли забор с дачного кооператива в Скуратовском микрорайоне. Мужчины пользовались тем, что в кооперативе не было никакой охраны.

Однако, беспрепятственно уносить металлические секции мужчинам не удалось. Проживающих поблизости от места преступления 28-летнего неработающего местного жителя и его 24-летнего подельника задержала полиция. В своем хищении молодые люди признались .

Сейчас ведется следствие по возбужденному уголовному делу по статье "Кража".