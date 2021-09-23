Тульский экзотариум приглашает гостей на день рождения 25 сентября

Посетителей экспозиций в старом и новом зданиях, а также в интернете ждут разные мастер-классы и акции Фото: Алексей ФОКИН

Тульский экзотариум отмечает день рождения. 25 сентября зоопарк приглашает гостей. Посетителей экспозиций в старом и новом зданиях, а также в интернете ждут разные мастер-классы и акции, среди которых каждый может выбрать интересное себе занятие.

Публикуем афишу мероприятий:

Новая экспозиция:

11:50 на площадке перед новым зданием Экзотариума - праздничный концерт. Среди артистов: ансамбль современного танца «Топ» и широко известная школа танцев «LOOK AT ME» под руководством Сергея Замотина;

12:00–17:00 - Испытания в стиле «Форта «Боярд», игры, мастер-классы, викторины, общение на английском языке и др.

Лекторий:

13:30–14:00, 15:30–16:00, 18:00–18:30 - Викторина «А где же логика?»;

17:00–17:40 - Знакомьтесь – Серпентина Юрьевна! Презентация истории самого известного в Туле тираннозавра;

18:30–19:00 - Презентация программ «Виртуальный зоопарк», премьера фильма «Питомец», снятого на базе Экзотариума;

12:00–13:30, 14:00–15:30, 16:00–17:00 - «Интерактивная прыговая» для самых маленьких;

19:00–20:00: Разбор биоляпов в кино: «Биологи против фильмов ужасов».

Выставочный зал:

10:00-20:00 - Выставка «Пластмассовый мир».

Стоимость билета на новую экспозицию в ЦПКиО им.П.П.Белоусова: 100-300 руб., дети до 7 лет: бесплатно, справки по телефону: (4872) 77-01-18.

Старая экспозиция:

11:00–11:15, 16:00–16:15 - «Ням-ням шоу»;

12:00–12:30, 15:00–15:30 - «Тайны пряностей». Тематическое занятие;

13:00–15:00 - «Ароматное рисование». Мастер-класс от Тульской областной детской библиотеки.

Старая экспозиция (Октябрьская, 26): 100-200 руб., дети до 7 лет: бесплатно, справки по телефону: (4872) 77-01-18

Также на странице сообщества в соцсети пройдут мероприятия:

10:00–10:40 - «Знакомьтесь – Серпентина Юрьевна!». Презентация истории самого известного в Туле тираннозавра. Интернет-версия;

10:40-11:00 - Вручение медалей животным-долгожителям Экзотариума;

18:30–19:00 - «Виртуальный зоопарк», презентация, премьера фильма «Питомец»;

21:00–22:00 - «Ночной зоопарк c Дарьей Змеевой. Экзотариум LIVE». Science-реалити.