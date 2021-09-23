В Туле продается исторический особняк за 135 миллионов

Особняк расположен в тульском Заречье на ул. Октябрьской

В Туле продается особняк, где творил Лев Толстой. Сообщение о продаже появилось на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений во вторник 21 сентября.

Стоимость дома - 135 миллионов рублей. Особняк расположен в тульском Заречье на ул. Октябрьской.

Как утверждает продавец, сейчас в доме сделан современный и технологичный дизайнерский ремонт, есть свое отопление и централизованная канализация. Строение площадью 750 квадратных метров приносит постоянный доход, по словам хозяина.

"Помещение расположено в кирпичном доме, здание построено в 1787 году. Сам Лев Толстой бывал там и творил свой бессмертный Роман!" - пишет продавец.