Тульский онкодиспансер приглашает на День открытых дверей, посвященный патологии молочной железы. Фото: материалы пресс-служб

День открытых дверей, посвященный патологии молочной железы, пройдет 25 сентября 2021 г. с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Тула, ул. Плеханова, 201-А.

В рамках данного мероприятия можно:

- получить консультацию врача онколога,

-по показаниям выполнить маммографию и УЗИ.

Женщинам, старше 40 лет, маммографию можно выполнить заранее в будние дни. Прием будет осуществляться по предварительной записи через Call – центр по телефону:

8(4872)33-81-41

При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС