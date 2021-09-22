Кто в Туле останется без электричества 23 сентября

Несколько районов города останется без электроэнергии из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 23 сентября в нескольких районах Тулы отключат электричества из-за различных плановых работ:

- капитальный и текущий ремонт электрооборудования;

- установка щита учета;

- выправка опор;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Овражная, 3;

- ул. Макаренко, 2, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б; ул. Болдина, 98-б, 98 (Сквер);

- ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139; пер. Патронный; ул. Калинина, 110, 143; ул. Каракозова, 29-64, 69, 70, 71; ул. Серова, 5, 8, 9, 9-а, 10, 12; ул. Кирова, 166, 168, 170, 174, 176, 178; ул. Глинки, 4, 5, 6; ул. Немцова, 6, 6-а;

- ул. М. Горького, 22; ул. Курковая, 13, 13-а; ул. Арсенальная, 22-а, 5;

- ул. Михеева/ул. Тимирязева (Пост охраны; Наружное освещение);

- ул. Галкина, 19-б, 17, 23-б, 15, 23, 21, 19; ул. М. Горького, 2-д;

- ул. Рязанская, 26 к.2;

- ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а;

- ул. Гоголевская, 86, 88; ул. Пушкинская, 35, 39, 39-а, 45-а, 57, 45-51; ул. С.Перовской, 4, 15, 17, 5; ул. Свободы, 12/37; ул. Бундурина, 18;

- 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 2-24;

- Мясново: ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 47-83 (нечётн.)

- п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-а, 2-17; пер. Вахрушева, 11, 12; ул. Некраова, 1, 2; ул. Космонавтов, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.)