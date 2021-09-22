В Туле еще 124 дома остаются без отопления

Администрация назвала сроки, когда во всех домах появится отопление Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, когда в Туле дадут отопление во всех домах. По данным на 22 сентября еще 124 дома не отапливаются.

Отопительный сезон начался в регионе 16 сентября. Первыми были подключены социальные объекты: школы, больницы и детские сады. Для возобновления отопления в жилых домах коммунальным службам дали 10 дней: пять на пуск тепла из котельных, еще пять - на регулировку систем внутри дома.

Сегодня, 22 сентября, администрация Тулы назвала сроки, когда во всех домах будет тепло - это 25 сентября.