В Туле рассмотрение дел антипрививочников перенесли на 29 сентября и 1 октября

17 работников АО «Щегловский вал» подали в суд на предприятие за то, что их отстранили от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Туле рассмотрение дел антипрививочников АО «Щегловский вал» перенесли на 29 сентября и 1 октября

Напомним, что 17 работников АО «Щегловский вал» подали в суд на предприятие за то, что на основании внутреннего приказа их отстранили от работы из-за отказа сделать прививку от коронавируса. Сотрудники предприятия с таким решением не согласились и подали в суд с требованием вернуть их на работу и возместить недополученную заработную плату и моральный ущерб.

20 сентября суд рассмотрел еще 6 таких исков. Один из истцов в суд не пришел, представив ходатайство об отложении судебного заседания на 1 октября.

По пяти другим делам суд выслушал дополнительные пояснения, принял уточненные исковые заявления, рассмотрел иные письменные материалы.

Следующие заседания по данным делам пройдут 29 сентября 2021 года в Пролетарском районном суде.